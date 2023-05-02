سي إن إن: مقتل عسكري سابق من مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا

2023/05/02 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي العسكري الأمريكي السابق كوبر أندروز مصرعه خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.بحسبما أعلنته قناة CNN استنادا لأفراد أسرته.وذكرت القناة التلفزيونية يوم الاثنين: قتل المارينز السابق في 19 أبريل في منطقة أرتيموفسك (باخموت).وأفادت القناة: بأن أندروز غادر الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 للمشاركة في المعارك إلى جانب أوكرانيا.وقد انتهى عقده في مارس […]

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