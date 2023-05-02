مصادر تركية: زعيم

2023/05/02 | 00:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية تركية النقاب عن ان

زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسين

القرشي الذي اعلنت القوات التركية عن

مقتله الليلة الماضية فجر نفسه بحزام

ناسف كان يرتديه لحظة محاصرته من قبل

قوة من الاستخبارات

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