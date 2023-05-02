علاء مبارك يعلق على

2023/05/02 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الاثنين، بحسن استقبال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب خلال زيارة سابقة لعاصمة الإمارات أبوظبي.

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