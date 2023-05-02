ما هي محاور التفاوض بين الجيش السوداني والدعم السريع ؟

2023/05/02 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت "الحرة الليلة" محاور التفاوض بين الجيش السوداني والدعم السريع التي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الطرفين عليها.وناقشت أيضا التطورات الميدانية وحركة النزوح، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في السودان وكيف سيتمكن برنامج الغذاء العالمي من العمل في ظل تواصل الاقتتال وعدم الالتزام بالهُدن.

كما ناقشت أيضا مصير اللاجئين السوريين إلى جانب عيد العمال العالمي ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

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