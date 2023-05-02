2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‮«‬‭ ‬الزمان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬سرية‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬بالبلدين‭.‬ولفت‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):مفاوضات سرية بين إيران ومصر بوساطة عراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):مفاوضات سرية بين إيران ومصر بوساطة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).