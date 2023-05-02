2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة في تصريحات خاصة لمراسل « الزمان» أن مفاوضات سرية تجري بين مصر وإيران عبر القنوات الدبلوماسية تبحث في إعادة العلاقات بين البلدين.
وأكد المصدر أن العراق يلعب دوراً بارزاً في التوسط بين البلدين نظرا للعلاقات الخاصة التي تربطه بالبلدين.
ولفت المصدر الذي طلب عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):مفاوضات سرية بين إيران ومصر بوساطة عراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد المصدر أن العراق يلعب دوراً بارزاً في التوسط بين البلدين نظرا للعلاقات الخاصة التي تربطه بالبلدين.
ولفت المصدر الذي طلب عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):مفاوضات سرية بين إيران ومصر بوساطة عراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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