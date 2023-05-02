‭ ‬مهرجان‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الربيع

2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام قامت‭ ‬فكرة‭ ‬مهرجان‭ ‬الربيع‭ ‬باقتراح‭ ‬من‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭ ‬البكري‭ ‬“متصرف”‭ ‬لواء‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1969‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بموسم‭ ‬الربيع‭ ‬الذي‭ ‬يجد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ذات‭ ‬المناخ‭ ‬المعتدل‭ ‬مساحاته‭ ‬الخضراء‭ ‬وفضاءاته‭ ‬التي‭ ‬تتنفس‭ ‬فيها‭ ‬العوائل‭ ‬الموصلية‭ ‬الهواء‭ ‬الجميل‭ ‬بصحبة‭ ‬طقوس‭ ‬خروج‭ ‬الناس‭ ‬لضواحي‭ ‬المدينة‭ ‬وحول‭ ‬ضفاف‭ ‬نهرها‭ ‬الخالد،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الشلالات‭ ‬والغابات‭ ‬والتلال‭ […]

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