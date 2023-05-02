2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام قامت فكرة مهرجان الربيع باقتراح من علاء الدين البكري “متصرف” لواء الموصل في العام 1969 من اجل الاحتفال بموسم الربيع الذي يجد له في الموصل ذات المناخ المعتدل مساحاته الخضراء وفضاءاته التي تتنفس فيها العوائل الموصلية الهواء الجميل بصحبة طقوس خروج الناس لضواحي المدينة وحول ضفاف نهرها الخالد، في مناطق الشلالات والغابات والتلال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مهرجان السياسيين في الربيع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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