المقداد‭ ‬يقدم‭ ‬مقترحات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عمّان‭ ‬التشاوري‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬

2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬وتوقعات‭ ‬بإنضاج‭ ‬مقترح‭ ‬العودة‭ ‬أمام‭ ‬القمة‭ ‬العربية عمان‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ انطلق‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الإثنين‭ ‬اجتماع‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والاردن،‭ ‬والسعودية،‭ ‬والعراق،‭ ‬ومصر‭.‬ وقبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬عمان‭ ‬وسط‭ ‬اجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاردن‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬بنظيره‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭.‬فيما‭ […]

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