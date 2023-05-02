2023/05/02 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أجواء إيجابية وتوقعات بإنضاج مقترح العودة أمام القمة العربية عمان- بيروت- الزمان انطلق في عمان الإثنين اجتماع جديد حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والاردن، والسعودية، والعراق، ومصر. وقبيل انطلاق الاجتماع الذي يعقد في أحد فنادق عمان وسط اجراءات أمنية مشددة، التقى وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي بنظيره السوري فيصل المقداد.
فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقداد يقدم مقترحات جديدة في اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقداد يقدم مقترحات جديدة في اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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