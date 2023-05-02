الدرس السوداني الذي يجب أن يتعلمه الآخرون

2023/05/02 | 01:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حميد الكفائي عشتُ في السودان وعملتُ ودرستُ فيها، وتجولت في ولاياتها المختلفة من الخرطوم إلى جوبا، أثناء عملي في الأمم المتحدة، وكنت سعيدا طوال فترة وجودي هناك، والسبب هو المزايا...أكمل القراءة ←

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