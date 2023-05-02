غوبلز يعود من جديد

2023/05/02 | 01:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش تبدأ الحكاية بمقولة غوبلز “إكذب ثم إكذب حتى يُصدّقك الناس” ولمن لا يعرف غوبلز هو وزير الدعاية الألماني في زمن هتلر.في عالم النفوذ قد تجد من يجعل...أكمل القراءة ←

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