ساعة المسلة: أموال سرقة القرن وزعت على متنفذين سياسيين وإعلاميين

2023/05/02 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب المستقل علاء الحيدري...

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