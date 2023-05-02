سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء

2023/05/02 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، الاثنين، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرون ومدنيان اثنان جراء هجوم بالصواريخ استهدف محيط مدينة حلب، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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