2023/05/02 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية الاثنين مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيا الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يدعو قادة الكونغرس للتفاوض حول أزمة سقف الدين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يدعو قادة الكونغرس للتفاوض حول أزمة سقف الدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).