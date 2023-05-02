الأناضول: زعيم “داعش” فجر نفسه بحزام ناسف خلال الاشتباك مع القوات التركية

2023/05/02 | 02:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الاثنين بأن زعيم تنظيم “داعش” أبو حسين القرشي الذي أعلنت أنقرة مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا “فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه”.وقالت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية إن القرشي كان في منزل “يضم مخبأ مموها تحت الأرض”، في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا.وبحسب الوكالة فقد “تم […]

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