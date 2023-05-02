شاهد بالفيديو.. عبد الحكيم القصاب: السائح العراقي أتى إلى تونس العام الماضي بدون فيزا

2023/05/02 | 02:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: az8mUfZxaqM

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