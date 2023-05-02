رويترز: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية

2023/05/02 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، عن مصدر عسكري القول إن إسرائيل شنت هجوما، في وقت متأخر من الاثنين، أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان، إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر الإعلام السوري، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

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