نادي الزمالك يعلن موقفه النهائي من المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي

2023/05/02 | 03:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الزمالك، ليلة الثلاثاء، الاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، التي كانت ستجمعه مع غريمه الأهلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أرض ملعب استاد محمد بن زايد، في 5 مايو/ أيار الجاري.

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