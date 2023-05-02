الإمارات.. اتفاق بأكثر من مليار دولار لتزويد

2023/05/02 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية، الاثنين، توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار أميركي لتزويد مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية، بالغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث سنوات، في وقت تسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل عن مصادر الطاقة الروسية، بحسب وكالة "فرانس برس".

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