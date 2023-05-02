السعودية.. إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص

2023/05/02 | 04:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

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