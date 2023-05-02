المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عمان.. وواشنطن توضح السبب

2023/05/02 | 05:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ يزور منطقة الخليج العربي لـ"تعزيز الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة".

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