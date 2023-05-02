2023/05/02 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الإثنين، إن تقديراته تُشير إلى أنه، منذ ديسمبر الماضي فقط وحتى الآن، تكبدت روسيا 100 ألف ضحية، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل، وذلك في بسبب استمرار دفاع أوكرانيا ضد الهجوم العنيف الذي شنته القوات الروسية في شرق أوكرانيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تقدر مقتل 20 ألف روسي في أوكرانيا منذ ديسمبر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تقدر مقتل 20 ألف روسي في أوكرانيا منذ ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).