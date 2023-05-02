2023/05/02 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية أن الفلسطيني، خضر عدنان، وهو قيادي بحركة الجهاد الإسلامي توفي، الثلاثاء، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة قيادي بحركة "الجهاد" في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة قيادي بحركة "الجهاد" في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).