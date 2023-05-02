كيف ستتصدى مصر بالقانون لظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة؟.. خبراء يجيبون

2023/05/02 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب المصري من حيث المبدأ الموافقة على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك بعد انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة ووجود العديد من الحوادث الناتجة عن هذه الظاهرة، واستخدامها لترويع المواطنين.

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