واشنطن تحث البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للبلاد

2023/05/02 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة ضرورة أن يعمل البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك عقب مرور ستة أشهر على شغور المنصب في ذلك البلد العربي الصغير الذي يعاني أزمات اقتصادية وسياسية خانفة.

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