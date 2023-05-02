هبوط جديد لأسعار النفط في الأسواق العالمية

2023/05/02 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط في تداولات آسيوية ضعيفة في وقت مبكر، الثلاثاء، حيث استوعب السوق البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى.

وهبط خام برنت 2 سنت إلى 79.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش.

كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 75.64 دولارًا.



انخفض كلا المعيارين بأكثر من دولار واحد في الجلسة الماضية.

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