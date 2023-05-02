المنافذ الحدودية: منع تهريب 144

2023/05/02 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، منع تهريب 144 "فيزا كارد" من منفذ مطار النجف الدولي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "كوادر مديرية منفذ مطار النجف الدولي تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي بحوزته (144) فيزا كارد معدة للتهريب".

وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة المطار لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".

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