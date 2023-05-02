فيديو.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من عائلة سعودية

2023/05/02 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع مصور جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة مروعة لاصطدام مركبتين قادمتين من اتجاهين متعاكسين مما أدى إلى مقتل 6 أشقاء من عائلة واحدة.

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