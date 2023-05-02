2023/05/02 | 09:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X4PPk36hzY8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر مقربة من الحنانة : وثيقة التعهد هدفها الإعلان في 5 الى 7 سنوات عن مرجعية "السيد مقتدى الصدر") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر مقربة من الحنانة : وثيقة التعهد هدفها الإعلان في 5 الى 7 سنوات عن مرجعية "السيد مقتدى الصدر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).