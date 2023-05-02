2023/05/02 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة.وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على “تويتر” أمس الاثنين، إن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات والشركاء، مستعدون لاحتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة”.[…]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار 800 ألف شخص من السودان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار 800 ألف شخص من السودان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحذر من احتمال فرار 800 ألف شخص من السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).