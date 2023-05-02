ضاحي خلفان يُعلق على

2023/05/02 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، على ما وصفها بـ"مهاترات إحونجية أو حوثية" حول الإمارات، مؤكدا أن بلاده تنطلق نحو "مستقبل واعد" بالصناعة.

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