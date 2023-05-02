بغداد.. مسلحون يفتحون النار على سائق

2023/05/02 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمنى، اليوم الثلاثاء، بإصابة سائق "تك تك" وسرقة عجلته من قبل مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شاب يستقل دراجة نوع (تك تك) بالقرب من علوة زويني شرقي العاصمة بغداد".وأشار الى ان "الحادث أسفر عن إصابة سائق (تك تك) بجروح خطيرة وسرقة دراجته".

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