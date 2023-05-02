اعتقال 5 متهمين آخرين بتنفيذ جريمة قتل تربوي في ذي قار

2023/05/02 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بالمتهمين الـ5 الآخرين من منفذي جريمة قتل التربوي علي حسان.

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