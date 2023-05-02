بعد انقطاع استمر 20 عاما.. مهرجان الربيع يعود للموصل في العراق

2023/05/02 | 10:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفت مدينة الموصل العراقية تنظيم مهرجان الربيع أول مرة منذ عام 2003.وشهد المهرجان هذا العام فعاليات متنوعة وحفلات شعبية وعروض أزياء، ما يعكس عودة الحياة للمدينة.

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