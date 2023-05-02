إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

2023/05/02 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك دعوات لوقفة غضب في ساحة المهد ببيت لحم الساعة 11:30 صباحا.

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