فانيسا هادسن.. أول امرأة تقود شركة الطيران الأسترالية

2023/05/02 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّنت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس"، الثلاثاء، فانيسا هادسن، أول رئيسة تنفيذية لها خلفا للإيرلندي-الأسترالي، آلن جويس.

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