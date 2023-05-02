السوداني يكلف رئيساً جديداً لهيئة استثمار بغداد (وثيقة)

2023/05/02 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امراً ديواني يقضي بتكليف الحسن جميل حسن رئيسا جديدا لهيئة استثمار بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة من الامانة العامة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة لسيادته استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2011 ، تقرر تكليف الحسن جميل حسن رئيساً لهيئة استثمار محافظة بغداد".

أدناه نص الوثيقة:

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