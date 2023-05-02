التربية تعلن إطلاق برنامج صحة الصدور الإلكترونية

2023/05/02 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج صحة الصدور الالكترونية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لتخفيف وطأة الضغوط والطريق عن كاهل المواطنين والقضاء على الفساد والمحسوبية في الدوائر الحكومية، أطلق وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري العمل بمشروع صحة الصدور الالكتروني، واستخدام التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات".

وأوضح البيان أن "الوزارة ألزمت المديريات العامة للتربية كافة بتطبيق البرنامج لتوفيره خدمات واسعة النطاق بين المؤسسات والوزارة".

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