2023/05/02 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات جديدة ستفاقم العجز في موازنة 2023.

وقال المرسومي في منشور له عبر فسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار توقف صادرات نفط كردستان يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم بنصف مليار دولار اي 650 مليار دينار شهريا مما سيفاقم من عجز موازنة 2023".

وأمس الاثنين، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن الحكومة الاتحادية هي المعنية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم، بعد توقف تصدير نفط الاقليم وتسليم الملف لشركة سومو.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سلم النفط كاملا تحت إدارة شركة سومو، وبالتالي لم يعد يمتلك المبلغ الكامل من أجل دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي".

وأضاف أن "الإقليم يحتاج شهريا لمبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، وبالتالي نتيجة توقف تصدير النفط فلن يستطيع دفع الرواتب كاملة".

وأشار كريم إلى أن "بغداد ستدفع مبلغ 400 مليار دينار المتفق عليها سلفا، وهذه المبلغ مع المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية، فستطيع من خلاله دفع الرواتب لشهر نيسان، بانتظار إقرار الموازنة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاءٍ مع مجموعة وسائل إعلام محلية، إن "اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كردستان اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية".

وأوضح السوداني أنه "من واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أية محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء".

ونوّه خلال حديثه إلى أن "النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يكشف مؤشرات جديدة ستفاقم العجز في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يكشف مؤشرات جديدة ستفاقم العجز في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).