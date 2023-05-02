2023/05/02 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مسؤول لجنة الإعمار في نينوى عبد القادر الدخيل، الثلاثاء، أنَّ مطلع العام المقبل سيشهد الانتهاء من أعمال تطوير مطار الموصل.

وقال الدخيل للصحيفة الرسمية، إن "هناك تقدماً كبيراً وواضحاً بالعمل في مشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل بأكثر من 60 % منها إنهاء تأهيل المدرج بالكامل مع توسيع المدرجات الخارجية".

وأضاف أن "الفرق الهندسية العراقية إلى جانب الشركات التركية المتعاقد معها تعمل خلال الـ24 ساعة من أجل الإسراع في إنجاز هذا المطار المدمر من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً أنه "قد يدخل الخدمة مطلع العام المقبل".

وكشف عن "التعاقد مع شركات أجنبية لتزويده بأجهزة حديثة تخص المطار ذات مواصفات عالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الإعمار في نينوى: مطار الموصل قد يدخل الخدمة مطلع العام المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الإعمار في نينوى: مطار الموصل قد يدخل الخدمة مطلع العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).