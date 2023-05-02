2023/05/02 | 10:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tz9L_bDQBeo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || العمال يشكون غياب الحقوق والاقصاء التعسفي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || العمال يشكون غياب الحقوق والاقصاء التعسفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).