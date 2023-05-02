2023/05/02 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف رئيس جديد لهيئة استثمار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لهيئة استثمار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لهيئة استثمار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).