هاردن يقود سيكسرز للفوز على سلتيكس في الدوري الامريكي

2023/05/02 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP جيمس هاردن نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عراب الفوز على بوسطن سلتيكس بتسجيله 45 نقطة خلال المباراة الأولى للفريقين في نصف نهائي المنطقة الشرقية في بوسطن في الاول من أيار/مايو 2023 لوس انجليس (أ ف ب) – سجل جيمس هاردن 45 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 119-115، الإثنين […]

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