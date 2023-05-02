مواهب جديدة تدخل دائرة اهتمام كاساس بعد التألق مع شباب العراق

2023/05/02 | 10:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس تحدث لعبد الرزاق قاسم بعد لقاء بيتيس (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يواصل منتخب شباب العراق معسكره التدريبي المقام في إسبانيا، ضمن استعداداته لخوض بطولة كأس العالم دون 20 سنة التي من المؤمل أن تنطلق في الـ20 من شهر مايو/أيار الحالي في الأرجنتين.

وقدم "ليوث الرافدين" مستويات مميزة في هذا المعسكر، بعد التعادل مع شباب البرازيل (1 - 1) والفوز على فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 سنة، (3 - 1)، وتحت أنظار الإسباني، خيسوس كاساس، مدرب منتخب شباب العراق الأول.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، كشف مصدر من بعثة منتخب شباب العراق في إسبانيا، أن هناك عدة أسماء دخلت دائرة اهتمام كاساس، بعد ظهورها المميز في معسكر إسبانيا.

وأضاف المصدر أن المدافع آدم طالب، ولاعب الوسط يوسف الأمين، إضافة إلى قائد شباب، عبد الرزاق قاسم، هم من أبرز الأسماء التي نالت إعجاب المدرب كاساس.

وحرص مدرب "أسود الرافدين" وبعد لقاء بيتيس الودي، على التحدث إلى عبد الرزاق قاسم، مؤكداً له أنه سيكون ضمن خططه بعد منافسات كأس العالم للشباب، بحسب المصدر ذاته.

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وفي وقت سابق، دخل اللاعب علي جاسم قائمة كاساس بعد تألقه في بطولة آسيا للشباب، لكنه لم يتواجد في معسكر إسبانيا، بسبب رفض فريقه الكهرباء تفريغه، كونه منافساً على لقب الدوري العراقي، إذ يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 49 نقطة.

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