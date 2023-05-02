خلال 10 أيام.. إيقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري بالعراق

2023/05/02 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال 10 أيام، فيما اشارت الى إعادة 6 فتيات هاربات الى ذويهن.

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