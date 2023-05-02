مقابل مبلغ مالي.. اعتقال مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها جنوبي بغداد

2023/05/02 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها مقابل الحصول على مبالغ مالية جنوبي العاصمة بغداد.

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