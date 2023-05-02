وصفات جديدة لشرب الماء.. هل هذا

2023/05/02 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من غير المعتاد نشر صور الطعام ووصفات العشاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أحدث صيحة يتم تداولها على "تيك توك" هي وصفات للماء.

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