2023/05/02 | 11:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تشير فقرة في مشروع الموازنة المالية لسنة 2023 بأن عدد...

ظهرت المقالة أعداد هائلة من الموظفين في مجلس النواب والرواتب والتخصيصات تستحوذ على المال العام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعداد هائلة من الموظفين في مجلس النواب والرواتب والتخصيصات تستحوذ على المال العام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعداد هائلة من الموظفين في مجلس النواب والرواتب والتخصيصات تستحوذ على المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).