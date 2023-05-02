2023/05/02 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة ذكرى 67 لتأسيس التلفزيون العراقي..



السوداني: أول تلفزيون عربي ينطلق بثَّه للمشاهدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة ذكرى 67 لتأسيس التلفزيون العراقي.. السوداني: أول تلفزيون عربي ينطلق بثَّه للمشاهدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة ذكرى 67 لتأسيس التلفزيون العراقي.. السوداني: أول تلفزيون عربي ينطلق بثَّه للمشاهدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).