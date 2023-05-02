وزير الصحة: حملة التحصين ستنطلق يوم 21 من الشهر الحالي

2023/05/02 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: حملة التحصين ستنطلق يوم 21 شهر ايار و تستهدف مليون و200 الف طفل

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