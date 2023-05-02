2023/05/02 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العفو العام في العراق ..اتفاق في غرفة الإنعاش | من بغداد مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العفو العام في العراق ..



اتفاق في غرفة الإنعاش | من بغداد مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

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