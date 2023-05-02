مملحـة السمـاوة تنتـج ( ٣٠٠ ) ألـف طـن سنويـاً مـن الملـح الصناعـي

2023/05/02 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة للصناعات

التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن

عن إكمال عمليات التأهيل والتحديث

لمملحة السماوة وفق عقد المشاركة

المبرم مع شركة السماوة للاستثمار

الصناعي وتحقيق الطاقة المطلوبة بإنت

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